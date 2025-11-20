Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ковалёв: ходят разговоры, что Панарин хочет покинуть НХЛ и вернуться в Россию

Ковалёв: ходят разговоры, что Панарин хочет покинуть НХЛ и вернуться в Россию
Комментарии

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, тренер ХК «Спартак» Алексей Ковалёв заявил, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, возможно, рассматривает возвращение в Россию.

«Понимаю его желание добиться уважения от команды. Я когда-то совершил ошибку, уехав в Оттаву… Но для меня это было делом принципа, когда уезжал из Монреаля. Хотел чувствовать уважение. Впрочем, не стоит слишком на этом настаивать. Деньги не всегда главное, совсем нет. Главное — место, комфорт, люди. Иногда можно пожертвовать деньгами и всё равно наслаждаться командой и атмосферой.

Ходят разговоры, что Панарин хочет покинуть НХЛ и вернуться в Россию. Не знаю, правда ли это, но так говорят люди здесь», — цитирует Ковалёва RG.

Материалы по теме
Эксклюзив
Экс-тренер «Рейнджерс»: то, что умеет Панарин, нереально. Для него нужны отдельные правила
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android