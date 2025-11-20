Защитник «Металлурга» Пресс: Набоков сейчас входит в топ-3 вратарей КХЛ

Защитник «Металлурга» Робин Пресс высказался об игре голкипера магнитогорского клуба Ильи Набокова.

«Оба наших вратаря невероятны. У Набокова было несколько игр, где его заменили, но Илью не в чем обвинить. Если посмотреть на него в ежедневной работе, он потрясающий вратарь. Набоков — профессионал, никогда не видел такого уровня тренировок, как у него, так что у Ильи нет проблем с мотивацией. Это главный трудяга в «Металлурге», Илья сейчас входит в топ-3 вратарей КХЛ», — приводит слова Пресса Metaratings.

22-летний Набоков в нынешнем сезоне сыграл 16 матчей, в которых одержал девять побед с 89,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,63.