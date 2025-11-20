Скидки
«Очень трудно дать однозначную оценку». Олимпийский чемпион — о работе Кудашова в «Динамо»

Олимпийский чемпион, чемпион мира, член тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил работу Алексея Кудашова на посту главного тренера московского «Динамо», который специалист покинул по инициативе клуба.

— В первую очередь нужно сказать, что Алексей Кудашов получил в «Динамо» много доверия – четыре полных сезона и укороченный пятый. Но очень трудно дать однозначную оценку этому большому отрезку в истории нашей команды. Были хорошие серии, были и не очень хорошие, из поражений. Были крепкие старты и очень средние финиши – и наоборот. Были два вылета в первом раунде – была и бронза прошлого сезона.

Тренерская работа – тяжёлая, но интересная, состоит из отставок и увольнений. Безусловно, все они воспринимаются эмоционально. Но оценку всему даёт результат.

— Этот результат — одна бронза?
— В наше время в «Динамо» бронза была провальным результатом. Она могла привести к увольнению тренера и ведущих игроков. Сейчас критерии оценки в российском хоккее другие. В том числе, видимо, в «Динамо». Значит, результат прошлого сезона в целом можно признать нейтральным и даже положительным. Сужу об этом по реакции наших болельщиков.

Каждый из нас, тренеров, не раз становился жертвой отставок, тут нужна только поддержка. Пожелаю Алексею с холодной головой пройти этот путь, — цитирует Светлова Russia-Hockey.

