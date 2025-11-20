Нападающий Илья Федотов перешёл из «Салавата Юлаева» в «Сибирь» в результате обмена

«Салават Юлаев» и «Сибирь» произвели обмен, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Нападающий Илья Федотов продолжит карьеру в «Сибири». Взамен уфимская команда получила денежную компенсацию.

«Федотов выступал за «Салават Юлаев» с сезона-2025/2026. В составе уфимской команды он провёл 14 матчей и отметился двумя результативными передачами. Клуб благодарит Илью за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении «Салавата Юлаева».

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 22-летний Федотов сыграл 137 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 13 результативных передач с показателем полезности «-31».