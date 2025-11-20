Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Илья Федотов перешёл из «Салавата Юлаева» в «Сибирь» в результате обмена

Нападающий Илья Федотов перешёл из «Салавата Юлаева» в «Сибирь» в результате обмена
Комментарии

«Салават Юлаев» и «Сибирь» произвели обмен, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Нападающий Илья Федотов продолжит карьеру в «Сибири». Взамен уфимская команда получила денежную компенсацию.

«Федотов выступал за «Салават Юлаев» с сезона-2025/2026. В составе уфимской команды он провёл 14 матчей и отметился двумя результативными передачами. Клуб благодарит Илью за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении «Салавата Юлаева».

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 22-летний Федотов сыграл 137 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 13 результативных передач с показателем полезности «-31».

Материалы по теме
Официально
ХК «Спартак» обменял защитника Егора Зайцева в «Сибирь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android