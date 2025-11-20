22-летний форвард СКА ответил на вопрос, сколько тратит денег в месяц

Нападающий СКА Никита Дишковский рассказал о своих финансовых расходах.

– Давно живу один, отдельно от родителей. Уехал из дома в интернат в 15 лет. В бытовом и финансовом плане все ошибки уже были допущены, поэтому я научился правильно относиться к деньгам. Понятно, у меня пока не такая огромная зарплата, чтобы вкладываться. Коплю на отпуск, чтобы на море слетать. Пытаюсь сильно много не тратить.

Даже не знаю, на что тратить. Снимаю квартиру, можно сходить покушать в ресторане, сходить в кино. На вещи я так сильно не трачусь. Тут нам многое выдают. Недавно дали пальто. Красивое.

– Ты говоришь, что приходится откладывать деньги на путешествия. Получается, в месяц ты примерно тратишь меньше, чем 200–300 тыс. рублей?

– Я меньше трачу. У меня есть запланированный отпуск, который подбиваю под свой график. Обычно загадываю так, что мы всегда будем доходить до финала Кубка Гагарина, поэтому май я никогда не трогаю. Отдыхать начинаю с июня. В июне у меня есть порядка 10 дней, чтобы отдохнуть. Вот под эти даты я и загадываю. А дальше – опять тренировки. У меня нет такого, что есть свободная неделька, чтобы даже летом куда-то сгонять. Есть запланированный отпуск, с первого по 10-е, всё – дальше продолжаю тренироваться, — приводит слова Дишковского «Спорт день за днём».