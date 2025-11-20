Алексей Ковалёв назвал одну из проблем «Рейнджерс» в текущем сезоне НХЛ

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, тренер ХК «Спартак» Алексей Ковалёв считает игру в обороне одной из главных проблем «Нью-Йорк Рейнджерс» в текущем сезоне НХЛ.

«Удивлён, что они до сих пор не подписали одного—двух хороших защитников, ведь все их проблемы в защите. У них хороший вратарь, отличное нападение, но без надёжной защиты далеко не уедешь. Нельзя допускать такую ​​большую дыру на синей линии. Они начали очень медленно, слишком много потерь — посмотрим, как пойдёт», — приводит слова Ковалёва RG.

«Нью-Йорк Рейнджерс» с 22 очками после 21 игры занимает 12-е место в турнирной таблице Востока.