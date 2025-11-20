Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Ковалёв назвал одну из проблем «Рейнджерс» в текущем сезоне НХЛ

Алексей Ковалёв назвал одну из проблем «Рейнджерс» в текущем сезоне НХЛ
Комментарии

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, тренер ХК «Спартак» Алексей Ковалёв считает игру в обороне одной из главных проблем «Нью-Йорк Рейнджерс» в текущем сезоне НХЛ.

«Удивлён, что они до сих пор не подписали одного—двух хороших защитников, ведь все их проблемы в защите. У них хороший вратарь, отличное нападение, но без надёжной защиты далеко не уедешь. Нельзя допускать такую ​​большую дыру на синей линии. Они начали очень медленно, слишком много потерь — посмотрим, как пойдёт», — приводит слова Ковалёва RG.

«Нью-Йорк Рейнджерс» с 22 очками после 21 игры занимает 12-е место в турнирной таблице Востока.

Материалы по теме
Ковалёв: ходят разговоры, что Панарин хочет покинуть НХЛ и вернуться в Россию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android