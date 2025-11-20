Скидки
Главная Хоккей Новости

«Трактор» пропустил 5 шайб от «Амура» за первый период, Дриджера заменили после 4-го гола

«Трактор» пропустил 5 шайб от «Амура» за первый период, Дриджера заменили после 4-го гола
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Челябинске проходит матч Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает хабаровский «Амур». После первого периода счёт 5:2 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Перерыв
3 : 5
Амур
Хабаровск
0:1 Шварёв (Бродхёрст, Мищенко) – 05:39 (5x4)     0:2 Гальченюк (Ли, Евсеев) – 07:43 (5x5)     1:2 Прибыльский (Кравцов, Коромыслов) – 09:20 (5x5)     1:3 Петьков (Бродхёрст, Гальченюк) – 14:23 (5x5)     2:3 Коршков (Низамеев, Дронов) – 16:09 (5x5)     2:4 Ураков (Талалуев, Петьков) – 17:03 (5x5)     2:5 Петьков (Ураков) – 18:48 (5x5)     3:5 Светлаков (Ливо, Григоренко) – 30:18 (5x4)    

У хабаровчан голы на свой счёт записали Артём Шварёв, Алекс Гальченюк, Кирилл Петьков (дубль) и Кирилл Ураков. Вратаря «Трактора» Криса Дриджера заменили после четвёртой пропущенной шайбы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

