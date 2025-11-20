Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Трактор» пропустил 5 шайб от «Амура» за первый период, Дриджера заменили после 4-го гола

В эти минуты в Челябинске проходит матч Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает хабаровский «Амур». После первого периода счёт 5:2 в пользу гостей.

У хабаровчан голы на свой счёт записали Артём Шварёв, Алекс Гальченюк, Кирилл Петьков (дубль) и Кирилл Ураков. Вратаря «Трактора» Криса Дриджера заменили после четвёртой пропущенной шайбы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

