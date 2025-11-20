В «Нефтехимике» оценили приход Никиты Артамонова в команду

Спортивный директор ХК «Нефтехимик» Антон Марчинский оценил приход Никиты Артамонова в команду на правах аренды из «Торпедо».

«Нам удалось договориться с ХК «Торпедо» об аренде Никиты Артамонова до конца текущего сезона. И мы рады тому, что наш воспитанник возвращается в родной для него клуб. Мы рассчитываем на то, что под руководством Игоря Владимировича Гришина Никита будет развиваться и совершенствовать своё мастерство. Все данные для этого у него имеются. Думаю, его возвращение — это большой плюс как для нашей команды, так и для него самого», — приводит слова Марчинского пресс-служба «Нефтехимика».