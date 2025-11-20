Каменский рассказал, как относится к повторяющимся матчам России с Беларусью и Казахстаном

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал повторяющиеся матчи сборной России с Беларусью и Казахстаном в последние годы.

«Пока у нас нет других вариантов. ФХР старается, и КХЛ старается находить новых соперников, но пока так. Развиваем свой хоккей. Все видят, что чемпионат КХЛ стал очень непредсказуемым, появляются новые люди, новые хоккеисты, новые звёзды. Поэтому и в сборной хочется посмотреть их тоже», — приводит слова Каменского Vprognoze.

19 сентября Международный олимпийский комитет объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ближайшей Олимпиаде. Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.