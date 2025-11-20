Федотов — о переходе в «Сибирь»: настрой серьёзный, но это слова, будем доказывать работой

Нападающий Илья Федотов прокомментировал свой переход из «Салавата Юлаева» в «Сибирь» в результате обмена.

«Привет, Новосибирск. Рад стать частью вашей большой команды. Все хоккеисты знают, что в Новосибирске потрясающая атмосфера и одни из лучших болельщиков в лиге. Такую особенную атмосферу редко где можно увидеть.

Настрой серьёзный, желание большое. Но это всё слова. Жду скорее выхода на лёд. Будем доказывать работой.

Спасибо большое уфимским болельщикам, вы очень добрые и сильно всегда поддерживаете. Для меня Уфа и «Салават Юлаев» много значат. Здесь играл мой отец, здесь довелось сыграть мне. Искреннее благодарен всем, с кем был эти месяцы. Начинается новый этап!» — написал Федотов в своём телеграм-канале.