Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Далласа» Рантанен: никогда не пытаюсь намеренно играть грязно

Форвард «Далласа» Рантанен: никогда не пытаюсь намеренно играть грязно
Комментарии

Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен прокомментировал свой хит против защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова, после которого россиянин получил травму.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ритчи (Дюклер, Пулок) – 30:31     1:1 Робертсон (Сегин, Хейсканен) – 32:26     1:2 Хорват (Палмьери, Хейнеман) – 43:12     1:3 Палмьери – 47:38 (sh)     2:3 Робертсон (Сегин, Рантанен) – 58:01    

«Очевидно, не хотел этого делать. Никогда не делал такого за всю свою карьеру. Я играю жёстко, но никогда не пытаюсь намеренно играть грязно. Да, это неприятный момент. Надеюсь, всё не так плохо», — цитирует Рантанена журналист Майкл Диксон на своей странице в социальной сети Х.

Момент с травмой Романова состоялся на последней минуте встречи, за толчок на борт финский форвард получил удаление до конца матча. Романов смог покинуть лёд только с помощью врача и партнёров по команде.

Материалы по теме
Официально
Романов отправлен в список травмированных «Айлендерс» после тяжёлого стыка с Рантаненом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android