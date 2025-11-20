Форвард «Далласа» Рантанен: никогда не пытаюсь намеренно играть грязно
Поделиться
Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен прокомментировал свой хит против защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова, после которого россиянин получил травму.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ритчи (Дюклер, Пулок) – 30:31 1:1 Робертсон (Сегин, Хейсканен) – 32:26 1:2 Хорват (Палмьери, Хейнеман) – 43:12 1:3 Палмьери – 47:38 (sh) 2:3 Робертсон (Сегин, Рантанен) – 58:01
«Очевидно, не хотел этого делать. Никогда не делал такого за всю свою карьеру. Я играю жёстко, но никогда не пытаюсь намеренно играть грязно. Да, это неприятный момент. Надеюсь, всё не так плохо», — цитирует Рантанена журналист Майкл Диксон на своей странице в социальной сети Х.
Момент с травмой Романова состоялся на последней минуте встречи, за толчок на борт финский форвард получил удаление до конца матча. Романов смог покинуть лёд только с помощью врача и партнёров по команде.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 ноября 2025
-
19:02
-
18:45
-
18:28
-
18:10
-
17:52
-
17:37
-
17:18
-
16:55
-
16:51
-
16:33
-
16:16
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
14:56
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:12
-
11:05
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:30