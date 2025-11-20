Форвард «Далласа» Рантанен: никогда не пытаюсь намеренно играть грязно

Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен прокомментировал свой хит против защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова, после которого россиянин получил травму.

«Очевидно, не хотел этого делать. Никогда не делал такого за всю свою карьеру. Я играю жёстко, но никогда не пытаюсь намеренно играть грязно. Да, это неприятный момент. Надеюсь, всё не так плохо», — цитирует Рантанена журналист Майкл Диксон на своей странице в социальной сети Х.

Момент с травмой Романова состоялся на последней минуте встречи, за толчок на борт финский форвард получил удаление до конца матча. Романов смог покинуть лёд только с помощью врача и партнёров по команде.