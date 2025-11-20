Скидки
Кузнецов сыграл три минуты во встрече с «Автомобилистом» и больше не выходил на лёд

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». Идёт третий период, счёт равный 3:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Волк (Буше, Кизимов) – 09:22 (5x4)     1:1 Фёдоров (Барак, Ткачёв) – 15:40 (5x4)     1:2 Пресс (Исхаков) – 39:01 (5x5)     2:2 Шаров (Бывальцев, Горбунов) – 42:32 (5x5)     2:3 Барак (Михайлис) – 43:35 (5x5)     3:3 Бывальцев (Аликин) – 46:40 (4x5)     3:4 Канцеров (Барак, Ткачёв) – 52:00 (5x4)     3:5 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 59:25 (en)     4:5 Каштанов (Паутов) – 59:47 (5x5)    

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов во встрече сыграл три минуты в первом периоде и больше не выходил на лёд. Форвард провёл пять смен без набранных очков.

За 11 матчей в составе «Металлурга» Кузнецов отметился семью результативными передачами.

Ранее Кузнецов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером магнитогорского клуба Андреем Разиным.

