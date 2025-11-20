Кузнецов сыграл три минуты во встрече с «Автомобилистом» и больше не выходил на лёд

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». Идёт третий период, счёт равный 3:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов во встрече сыграл три минуты в первом периоде и больше не выходил на лёд. Форвард провёл пять смен без набранных очков.

За 11 матчей в составе «Металлурга» Кузнецов отметился семью результативными передачами.

Ранее Кузнецов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером магнитогорского клуба Андреем Разиным.