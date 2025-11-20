Скидки
Трактор – Амур, результат матча 20 ноября 2025 года, счёт 4:6, КХЛ 2025/2026

«Трактор» потерпел четвёртое поражение подряд, пропустив шесть шайб от «Амура»
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и хабаровском «Амуром». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 6
Амур
Хабаровск
0:1 Шварёв (Бродхёрст, Мищенко) – 05:39 (5x4)     0:2 Гальченюк (Ли, Евсеев) – 07:43 (5x5)     1:2 Прибыльский (Кравцов, Григоренко) – 09:20 (5x5)     1:3 Петьков (Бродхёрст, Гальченюк) – 14:23 (5x5)     2:3 Коршков (Низамеев, Дронов) – 16:09 (5x5)     2:4 Ураков (Талалуев, Петьков) – 17:03 (5x5)     2:5 Петьков (Ураков) – 18:48 (5x5)     3:5 Светлаков (Ливо, Григоренко) – 30:18 (5x4)     4:5 Ливо (Гросс, Кравцов) – 43:00 (5x5)     4:6 Гальченюк (Бродхёрст, Мищенко) – 59:35 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забросили Артём Шварёв, Алекс Гальченюк (дубль), Кирилл Петьков (дубль) и Кирилл Ураков. У «Трактора» голы забили Андрей Прибыльский, Егор Коршков, Андрей Светлаков и Джош Ливо.

Для «Трактора» это поражение стало четвёртым подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Трактор» встретится с «Шанхайскими Драконами» дома 26 ноября. «Амур» 22 ноября сыграет в гостях с «Локомотивом».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
