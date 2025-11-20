«Трактор» потерпел четвёртое поражение подряд, пропустив шесть шайб от «Амура»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и хабаровском «Амуром». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В составе победителей шайбы забросили Артём Шварёв, Алекс Гальченюк (дубль), Кирилл Петьков (дубль) и Кирилл Ураков. У «Трактора» голы забили Андрей Прибыльский, Егор Коршков, Андрей Светлаков и Джош Ливо.
Для «Трактора» это поражение стало четвёртым подряд.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Трактор» встретится с «Шанхайскими Драконами» дома 26 ноября. «Амур» 22 ноября сыграет в гостях с «Локомотивом».
- 20 ноября 2025
