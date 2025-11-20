Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Автомобилист – Металлург, результат матча 20 ноября 2025 года, счёт 4:5, КХЛ 2025/2026

Лидер Востока «Металлург» победил «Автомобилист» в матче с девятью шайбами
Аудио-версия:
Комментарии

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Волк (Буше, Кизимов) – 09:22 (5x4)     1:1 Фёдоров (Барак, Ткачёв) – 15:40 (5x4)     1:2 Пресс (Исхаков) – 39:01 (5x5)     2:2 Шаров (Бывальцев, Горбунов) – 42:32 (5x5)     2:3 Барак (Михайлис) – 43:35 (5x5)     3:3 Бывальцев (Аликин) – 46:40 (4x5)     3:4 Канцеров (Барак, Ткачёв) – 52:00 (5x4)     3:5 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 59:25 (en)     4:5 Каштанов (Паутов) – 59:47 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 10-й минуте первого периода Кёртис Волк открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Михаил Фёдоров восстановил равенство в счёте. На последней минуте второго периода Робин Пресс вывел «Металлург» вперёд. В начале третьего периода команды обменялись голами. У хозяев забросил Александр Шаров, в составе гостей — Дерек Барак. На седьмой минуте периода Алексей Бывальцев сделал счёт 3:3. На 13-й минуте периода Роман Канцеров забросил четвёртую шайбу «Металлурга» в игре. В конце встречи Никита Михайлис и Артём Каштанов установили окончательный счёт во встрече.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» встретится со «Спартаком» в гостях 27 ноября. «Металлург» 22 ноября сыграет дома с «Адмиралом».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android