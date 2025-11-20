Лидер Востока «Металлург» победил «Автомобилист» в матче с девятью шайбами

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 10-й минуте первого периода Кёртис Волк открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Михаил Фёдоров восстановил равенство в счёте. На последней минуте второго периода Робин Пресс вывел «Металлург» вперёд. В начале третьего периода команды обменялись голами. У хозяев забросил Александр Шаров, в составе гостей — Дерек Барак. На седьмой минуте периода Алексей Бывальцев сделал счёт 3:3. На 13-й минуте периода Роман Канцеров забросил четвёртую шайбу «Металлурга» в игре. В конце встречи Никита Михайлис и Артём Каштанов установили окончательный счёт во встрече.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» встретится со «Спартаком» в гостях 27 ноября. «Металлург» 22 ноября сыграет дома с «Адмиралом».