Лидер Востока «Металлург» победил «Автомобилист» в матче с девятью шайбами

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
На 10-й минуте первого периода Кёртис Волк открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Михаил Фёдоров восстановил равенство в счёте. На последней минуте второго периода Робин Пресс вывел «Металлург» вперёд. В начале третьего периода команды обменялись голами. У хозяев забросил Александр Шаров, в составе гостей — Дерек Барак. На седьмой минуте периода Алексей Бывальцев сделал счёт 3:3. На 13-й минуте периода Роман Канцеров забросил четвёртую шайбу «Металлурга» в игре. В конце встречи Никита Михайлис и Артём Каштанов установили окончательный счёт во встрече.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» встретится со «Спартаком» в гостях 27 ноября. «Металлург» 22 ноября сыграет дома с «Адмиралом».
- 20 ноября 2025
-
19:54
-
19:47
-
19:39
-
19:31
-
19:21
-
19:12
-
19:02
-
18:45
-
18:28
-
18:10
-
17:52
-
17:37
-
17:18
-
16:55
-
16:51
-
16:33
-
16:16
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
14:56
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:12
-
11:05