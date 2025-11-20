Скидки
«Металлург» забил гол во время того, как ворота магнитогорского клуба были сдвинуты

Четвёртый гол «Металлурга» в гостевой встрече с «Автомобилистом» был забит во время того, как ворота магнитогорского клуба были сдвинуты. Форвард хозяев Алексей Бывальцев в борьбе влетел во вратаря гостей Илью Набокова, после чего ворота «Металлурга» были сдвинуты. Судьи игру не остановили и в ответной атаке магнитогорский клуб забросил шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Волк (Буше, Кизимов) – 09:22 (5x4)     1:1 Фёдоров (Барак, Ткачёв) – 15:40 (5x4)     1:2 Пресс (Исхаков) – 39:01 (5x5)     2:2 Шаров (Бывальцев, Горбунов) – 42:32 (5x5)     2:3 Барак (Михайлис) – 43:35 (5x5)     3:3 Бывальцев (Аликин) – 46:40 (4x5)     3:4 Канцеров (Барак, Ткачёв) – 52:00 (5x4)     3:5 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 59:25 (en)     4:5 Каштанов (Паутов) – 59:47 (5x5)    
