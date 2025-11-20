«Металлург» забил гол во время того, как ворота магнитогорского клуба были сдвинуты

Четвёртый гол «Металлурга» в гостевой встрече с «Автомобилистом» был забит во время того, как ворота магнитогорского клуба были сдвинуты. Форвард хозяев Алексей Бывальцев в борьбе влетел во вратаря гостей Илью Набокова, после чего ворота «Металлурга» были сдвинуты. Судьи игру не остановили и в ответной атаке магнитогорский клуб забросил шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.