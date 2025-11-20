Скидки
Вячеслав Козлов объяснил, почему нападающий «Динамо» Пакетт не играет с «Сибирью»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов объяснил, почему нападающий бело-голубых Седрик Пакетт не играет с «Сибирью».

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
1 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яковлев (Аланов) – 03:53 (4x5)     1:1 Артемьев (Ожиганов, Пыленков) – 15:13 (5x5)    

— Сегодня в заявке нет Седрика Пакетта. Что с ним?
— Он уже в прошлом матче играл с травмой, поэтому сегодня дали время восстановиться, — приводит слова Козлова пресс-служба «Динамо».

Напомним, в нынешнем сезоне 32-летний Пакетт сыграл 21 встречу, в которых забросил шесть шайб и отдал четыре результативные передачи.

Ранее спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Динамо» — «Спартак» и принял решение оштрафовать Пакетта за симуляцию.

