Вячеслав Козлов объяснил, почему нападающий «Динамо» Пакетт не играет с «Сибирью»
Поделиться
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов объяснил, почему нападающий бело-голубых Седрик Пакетт не играет с «Сибирью».
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
1 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яковлев (Аланов) – 03:53 (4x5) 1:1 Артемьев (Ожиганов, Пыленков) – 15:13 (5x5)
— Сегодня в заявке нет Седрика Пакетта. Что с ним?
— Он уже в прошлом матче играл с травмой, поэтому сегодня дали время восстановиться, — приводит слова Козлова пресс-служба «Динамо».
Напомним, в нынешнем сезоне 32-летний Пакетт сыграл 21 встречу, в которых забросил шесть шайб и отдал четыре результативные передачи.
Ранее спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Динамо» — «Спартак» и принял решение оштрафовать Пакетта за симуляцию.
Комментарии
- 20 ноября 2025
-
19:54
-
19:47
-
19:39
-
19:31
-
19:21
-
19:12
-
19:02
-
18:45
-
18:28
-
18:10
-
17:52
-
17:37
-
17:18
-
16:55
-
16:51
-
16:33
-
16:16
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
14:56
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:12
-
11:05