Вячеслав Козлов объяснил, почему нападающий «Динамо» Пакетт не играет с «Сибирью»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов объяснил, почему нападающий бело-голубых Седрик Пакетт не играет с «Сибирью».

— Сегодня в заявке нет Седрика Пакетта. Что с ним?

— Он уже в прошлом матче играл с травмой, поэтому сегодня дали время восстановиться, — приводит слова Козлова пресс-служба «Динамо».

Напомним, в нынешнем сезоне 32-летний Пакетт сыграл 21 встречу, в которых забросил шесть шайб и отдал четыре результативные передачи.

Ранее спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Динамо» — «Спартак» и принял решение оштрафовать Пакетта за симуляцию.