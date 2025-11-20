Скидки
Хоккей Новости

Нападающего ЦСКА Карнаухова укусила собака во время символического вбрасывания

Нападающего ЦСКА Карнаухова укусила собака во время символического вбрасывания
Комментарии

В эти минуты в Минске (Беларусь) проходит матч Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает ЦСКА. Идёт первый период, счёт равный — 0:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Перерыв
0 : 0
ЦСКА
Москва

Перед началом матча во время символического вбрасывания на лёд вышла служебная собака, которая укусила нападающего ЦСКА Павла Карнаухова.

Фото: Кадр из трансляции

28-летний Павел Карнаухов в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 28 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал четыре результативные передачи.

ЦСКА с 29 очками после 28 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Минское «Динамо» с 37 очками располагается на четвёртой строчке Запада.

