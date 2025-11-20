Рафаэль Рише высказался о домашнем поражении «Трактора» от «Амура»

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише прокомментировал домашнее поражение от «Амура» (4:6).

— В первом периоде мы недостаточно хорошо себя показали. Если бы мы играли так, как затем во втором и третьем периоде, результат был бы иной.

— Дриджер сегодня пропустил четыре шайбы. Он нервничает?

— Наверное, лучше адресовать этот вопрос Кристоферу. Не думаю, что он нервничал. Просто не самый удачный матч для него.

— Можно представить себе обстановку после первого периода. Как вы общались с командой в этот момент? Был ли у вас этот разговор или ребята сами справлялись с ситуацией?

— Я сказал команде то же самое, что и вам только что. Мы не были достаточно хороши в первом периоде, в том числе в зоне обороны, не следили за шайбой. В целом нам нужно было играть лучше в оставшихся двух периодах, что ребята и сделали. Они выправили ситуацию, но нужно играть в хоккей все 60 минут матча. Иначе не победить.

— Вы очень спокойно ведёте себя на скамейке запасных. В раздевалке — так же?

— Разные бывают моменты. Важно пользоваться своими эмоциями в нужное время. Нужно знать, когда быть спокойным, а когда нужно проявить эмоции. Возможно, сегодня после первого периода я был чуть более эмоционален. Но всё должно соответствовать моменту, — цитирует Рише сайт «Трактора».