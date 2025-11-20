Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рафаэль Рише высказался о домашнем поражении «Трактора» от «Амура»

Рафаэль Рише высказался о домашнем поражении «Трактора» от «Амура»
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише прокомментировал домашнее поражение от «Амура» (4:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 6
Амур
Хабаровск
0:1 Шварёв (Бродхёрст, Мищенко) – 05:39 (5x4)     0:2 Гальченюк (Ли, Евсеев) – 07:43 (5x5)     1:2 Прибыльский (Кравцов, Григоренко) – 09:20 (5x5)     1:3 Петьков (Бродхёрст, Гальченюк) – 14:23 (5x5)     2:3 Коршков (Низамеев, Дронов) – 16:09 (5x5)     2:4 Ураков (Талалуев, Петьков) – 17:03 (5x5)     2:5 Петьков (Ураков) – 18:48 (5x5)     3:5 Светлаков (Ливо, Григоренко) – 30:18 (5x4)     4:5 Ливо (Гросс, Кравцов) – 43:00 (5x5)     4:6 Гальченюк (Бродхёрст, Мищенко) – 59:35 (en)    

— В первом периоде мы недостаточно хорошо себя показали. Если бы мы играли так, как затем во втором и третьем периоде, результат был бы иной.

— Дриджер сегодня пропустил четыре шайбы. Он нервничает?
— Наверное, лучше адресовать этот вопрос Кристоферу. Не думаю, что он нервничал. Просто не самый удачный матч для него.

— Можно представить себе обстановку после первого периода. Как вы общались с командой в этот момент? Был ли у вас этот разговор или ребята сами справлялись с ситуацией?
— Я сказал команде то же самое, что и вам только что. Мы не были достаточно хороши в первом периоде, в том числе в зоне обороны, не следили за шайбой. В целом нам нужно было играть лучше в оставшихся двух периодах, что ребята и сделали. Они выправили ситуацию, но нужно играть в хоккей все 60 минут матча. Иначе не победить.

— Вы очень спокойно ведёте себя на скамейке запасных. В раздевалке — так же?
— Разные бывают моменты. Важно пользоваться своими эмоциями в нужное время. Нужно знать, когда быть спокойным, а когда нужно проявить эмоции. Возможно, сегодня после первого периода я был чуть более эмоционален. Но всё должно соответствовать моменту, — цитирует Рише сайт «Трактора».

Материалы по теме
Видео
«Трактор» потерпел четвёртое поражение подряд, пропустив шесть шайб от «Амура»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android