Главная Хоккей Новости

«Четыре пропущенные шайбы много для «Амура». Андриевский — о победе над «Трактором»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский прокомментировал победу над «Трактором» (6:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 6
Амур
Хабаровск
0:1 Шварёв (Бродхёрст, Мищенко) – 05:39 (5x4)     0:2 Гальченюк (Ли, Евсеев) – 07:43 (5x5)     1:2 Прибыльский (Кравцов, Григоренко) – 09:20 (5x5)     1:3 Петьков (Бродхёрст, Гальченюк) – 14:23 (5x5)     2:3 Коршков (Низамеев, Дронов) – 16:09 (5x5)     2:4 Ураков (Талалуев, Петьков) – 17:03 (5x5)     2:5 Петьков (Ураков) – 18:48 (5x5)     3:5 Светлаков (Ливо, Григоренко) – 30:18 (5x4)     4:5 Ливо (Гросс, Кравцов) – 43:00 (5x5)     4:6 Гальченюк (Бродхёрст, Мищенко) – 59:35 (en)    

— Хороший период получился, хорошая реализация моментов в первом периоде. Во втором периоде удаления подкосили, сбились на индивидуальную игру. Инициатива перешла к «Трактору», пришлось героически ловить шайбу на себя и играть в зоне обороны. Хорошо, что выиграли. Если забиваешь пять на выезде, нужно выигрывать такие матчи.

— Три гола в первом периоде забила четвёртая тройка. Это впервые?
— Не сказал бы, что они четвёртые. Они проделали хорошую работу. Это стало вознаграждением.

— И.о. означает, что Гальченюк-старший вернётся?
— Руководство клуба всё озвучивало в интернете. Это вопрос к руководству.

— Сегодня Шварев забил первую шайбу в матче. Он не праздновал сильно...
— У него все внутри колыхалось. Он в последнее время делает много хороших вещей. Гол — вознаграждение за проделанную работу.

— Четыре шайбы это много для Дорожко?
— Это много для команды, — цитирует Андриевского сайт «Трактора».

