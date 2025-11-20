«Четыре пропущенные шайбы много для «Амура». Андриевский — о победе над «Трактором»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский прокомментировал победу над «Трактором» (6:4).

— Хороший период получился, хорошая реализация моментов в первом периоде. Во втором периоде удаления подкосили, сбились на индивидуальную игру. Инициатива перешла к «Трактору», пришлось героически ловить шайбу на себя и играть в зоне обороны. Хорошо, что выиграли. Если забиваешь пять на выезде, нужно выигрывать такие матчи.

— Три гола в первом периоде забила четвёртая тройка. Это впервые?

— Не сказал бы, что они четвёртые. Они проделали хорошую работу. Это стало вознаграждением.

— И.о. означает, что Гальченюк-старший вернётся?

— Руководство клуба всё озвучивало в интернете. Это вопрос к руководству.

— Сегодня Шварев забил первую шайбу в матче. Он не праздновал сильно...

— У него все внутри колыхалось. Он в последнее время делает много хороших вещей. Гол — вознаграждение за проделанную работу.

— Четыре шайбы это много для Дорожко?

— Это много для команды, — цитирует Андриевского сайт «Трактора».