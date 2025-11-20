Андрей Разин: пока Кузнецову рано играть три игры через день

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (5:4) и оценил игру форварда Евгения Кузнецова.

— Тяжёлый выезд у нас, третья игра, много эмоций отдали. В первый период тяжеловато входили, второй тоже не особо понравился, третий, я считаю, играли хорошо. Пропускали контратаки, которые соперник реализовывал, но победили заслуженно.

— Евгений Кузнецов провёл лишь три минуты сегодня. Появится ли он по ходу домашней серии?

— Посмотрим на функциональное состояние. Было много потерь с его стороны, не вошёл в игру, рано пока в его физическом состоянии играть три игры через день.

— Вы ехали сюда на автобусе из Челябинска. Это отразилось на состоянии команды?

— Наоборот, два часа на автобусе — халява. Если брать московские игры, в том же Питере, то там только до аэропорта час до аэропорта добираться, плюс загрузка, посадка, перелёт. Считаю, час сэкономили.

— Много потерь было в начале. В чём причина?

— Да, плохо вошли в игру, много теряли шайбу, соперник больше доминировал.

— Кузнецова в составе заменил Галенюк, активно играл. Есть у него шансы войти в основную обойму?

— Это форвард оборонительного плана, много забирает времени в меньшинстве, но активно смотрелся. Были моменты во втором периоде, дальше посмотрим. Играть будут сильнейшие.,

— Какова ситуация с травмированными?

— Вовченко с Силантьевым на подходе, может, в следующей игре сыграют. Джонсон скоро приедет, активно тренируется: скорее всего, после перерыва сыграет. По Козлову тоже надеюсь, что после перерыва, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.