Андрей Разин: пока Кузнецову рано играть три игры через день

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (5:4) и оценил игру форварда Евгения Кузнецова.
— Тяжёлый выезд у нас, третья игра, много эмоций отдали. В первый период тяжеловато входили, второй тоже не особо понравился, третий, я считаю, играли хорошо. Пропускали контратаки, которые соперник реализовывал, но победили заслуженно.
— Евгений Кузнецов провёл лишь три минуты сегодня. Появится ли он по ходу домашней серии?
— Посмотрим на функциональное состояние. Было много потерь с его стороны, не вошёл в игру, рано пока в его физическом состоянии играть три игры через день.
— Вы ехали сюда на автобусе из Челябинска. Это отразилось на состоянии команды?
— Наоборот, два часа на автобусе — халява. Если брать московские игры, в том же Питере, то там только до аэропорта час до аэропорта добираться, плюс загрузка, посадка, перелёт. Считаю, час сэкономили.
— Много потерь было в начале. В чём причина?
— Да, плохо вошли в игру, много теряли шайбу, соперник больше доминировал.
— Кузнецова в составе заменил Галенюк, активно играл. Есть у него шансы войти в основную обойму?
— Это форвард оборонительного плана, много забирает времени в меньшинстве, но активно смотрелся. Были моменты во втором периоде, дальше посмотрим. Играть будут сильнейшие.,
— Какова ситуация с травмированными?
— Вовченко с Силантьевым на подходе, может, в следующей игре сыграют. Джонсон скоро приедет, активно тренируется: скорее всего, после перерыва сыграет. По Козлову тоже надеюсь, что после перерыва, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.