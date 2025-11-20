Скидки
Главная Хоккей Новости

Андрей Разин: пока Кузнецову рано играть три игры через день

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (5:4) и оценил игру форварда Евгения Кузнецова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Волк (Буше, Кизимов) – 09:22 (5x4)     1:1 Фёдоров (Барак, Ткачёв) – 15:40 (5x4)     1:2 Пресс (Исхаков) – 39:01 (5x5)     2:2 Шаров (Бывальцев, Горбунов) – 42:32 (5x5)     2:3 Барак (Михайлис) – 43:35 (5x5)     3:3 Бывальцев (Аликин) – 46:40 (4x5)     3:4 Канцеров (Барак, Ткачёв) – 52:00 (5x4)     3:5 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 59:25 (en)     4:5 Каштанов (Паутов) – 59:47 (5x5)    

— Тяжёлый выезд у нас, третья игра, много эмоций отдали. В первый период тяжеловато входили, второй тоже не особо понравился, третий, я считаю, играли хорошо. Пропускали контратаки, которые соперник реализовывал, но победили заслуженно.

— Евгений Кузнецов провёл лишь три минуты сегодня. Появится ли он по ходу домашней серии?
— Посмотрим на функциональное состояние. Было много потерь с его стороны, не вошёл в игру, рано пока в его физическом состоянии играть три игры через день.

— Вы ехали сюда на автобусе из Челябинска. Это отразилось на состоянии команды?
— Наоборот, два часа на автобусе — халява. Если брать московские игры, в том же Питере, то там только до аэропорта час до аэропорта добираться, плюс загрузка, посадка, перелёт. Считаю, час сэкономили.

— Много потерь было в начале. В чём причина?
— Да, плохо вошли в игру, много теряли шайбу, соперник больше доминировал.

— Кузнецова в составе заменил Галенюк, активно играл. Есть у него шансы войти в основную обойму?
— Это форвард оборонительного плана, много забирает времени в меньшинстве, но активно смотрелся. Были моменты во втором периоде, дальше посмотрим. Играть будут сильнейшие.,

— Какова ситуация с травмированными?
— Вовченко с Силантьевым на подходе, может, в следующей игре сыграют. Джонсон скоро приедет, активно тренируется: скорее всего, после перерыва сыграет. По Козлову тоже надеюсь, что после перерыва, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

