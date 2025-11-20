Скидки
Заварухин — после поражения от «Металлурга»: наши удаления повлияли на исход

Заварухин — после поражения от «Металлурга»: наши удаления повлияли на исход
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении от «Металлурга» (4:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Волк (Буше, Кизимов) – 09:22 (5x4)     1:1 Фёдоров (Барак, Ткачёв) – 15:40 (5x4)     1:2 Пресс (Исхаков) – 39:01 (5x5)     2:2 Шаров (Бывальцев, Горбунов) – 42:32 (5x5)     2:3 Барак (Михайлис) – 43:35 (5x5)     3:3 Бывальцев (Аликин) – 46:40 (4x5)     3:4 Канцеров (Барак, Ткачёв) – 52:00 (5x4)     3:5 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 59:25 (en)     4:5 Каштанов (Паутов, Шашков) – 59:47 (5x5)    

— Самоотверженная игра, неплохое движение, создали много моментов. Решающий гол в раздевалку, соперник был удачливее, игроки должны были находиться на линии броска и блокировать. Хотели спасти матч, наши удаления повлияли на исход матча, сделали сами себе нервотрёпку.

— Как Трямкин вписался в роль тренера?
— Он капитан команды, решили, чтобы находился с командой во время игр, подбадривал ребят, в двух прошлых матчах это принесло результат. Надеюсь, к матчу в Москве будет готов.

— Не хотели взять запрос на пропущенную остановку игры, когда были сдвинуты ворота перед четвертой шайбой?
— Таких запросов нет.

— Почему «Автомобилист» так часто удаляется? Как изменить эту ситуацию?
— Себя я наказал, когда во Владивостоке удалился. Штрафовал себя, сказал ребятам, что такого не должно быть. Надо сдерживать эмоции, отвечать за свои действия на льду.

— Почему не играли Черников и Мэйсек?
— Дали шанс Кизимову и Шарову сыграть после травмы, они неплохо смотрелись, дали динамику. Мэйсек травмирован.

— Несмотря на счёт, согласитесь, что провели качественную игру?
— Соглашусь, игра была, но результата не было. Результат во главе, это основное в спорте, игра забывается. Ненужными удалениями перечеркнули работу, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

