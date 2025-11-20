Заварухин — после поражения от «Металлурга»: наши удаления повлияли на исход

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении от «Металлурга» (4:5).

— Самоотверженная игра, неплохое движение, создали много моментов. Решающий гол в раздевалку, соперник был удачливее, игроки должны были находиться на линии броска и блокировать. Хотели спасти матч, наши удаления повлияли на исход матча, сделали сами себе нервотрёпку.

— Как Трямкин вписался в роль тренера?

— Он капитан команды, решили, чтобы находился с командой во время игр, подбадривал ребят, в двух прошлых матчах это принесло результат. Надеюсь, к матчу в Москве будет готов.

— Не хотели взять запрос на пропущенную остановку игры, когда были сдвинуты ворота перед четвертой шайбой?

— Таких запросов нет.

— Почему «Автомобилист» так часто удаляется? Как изменить эту ситуацию?

— Себя я наказал, когда во Владивостоке удалился. Штрафовал себя, сказал ребятам, что такого не должно быть. Надо сдерживать эмоции, отвечать за свои действия на льду.

— Почему не играли Черников и Мэйсек?

— Дали шанс Кизимову и Шарову сыграть после травмы, они неплохо смотрелись, дали динамику. Мэйсек травмирован.

— Несмотря на счёт, согласитесь, что провели качественную игру?

— Соглашусь, игра была, но результата не было. Результат во главе, это основное в спорте, игра забывается. Ненужными удалениями перечеркнули работу, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.