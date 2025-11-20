Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шайбу минского «Динамо» в ворота ЦСКА отменили после двух видеопросмотров

Шайбу минского «Динамо» в ворота ЦСКА отменили после двух видеопросмотров
Комментарии

В эти минуты в Минске (Беларусь) проходит матч Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает ЦСКА. Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
3-й период
4 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Бориков (Шипачёв, Смит) – 21:05 (5x5)     2:0 Энас (Пинчук, Лимож) – 22:25 (5x4)     3:0 Стась (Бориков, Диц) – 26:03 (5x4)     3:1 Бучельников (Нестеров, Зернов) – 29:09 (5x4)     3:2 Абрамов (Гурьянов, Рой) – 44:51 (5x5)     4:2 Пышкайло (Мороз, Диц) – 48:09 (5x5)    

В начале второго периода хозяева забросили шайбу в ворота армейского клуба. Судьи зачитали гол только после видеопросмотра, убедившись что шайба пересекла линию ворот. Однако тренерский штаб ЦСКА взял запрос на помеху вратарю во время гола. Судьи второй раз изучили видео и взятие ворот отменили.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Фото
Нападающего ЦСКА Карнаухова укусила собака во время символического вбрасывания
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android