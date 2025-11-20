Скидки
Хоккей

Северсталь – Адмирал, результат матча 20 ноября 2025 года, счёт 3:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, одолев дома «Адмирал»
Аудио-версия:
Комментарии

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Думбадзе (Веряев, Подшивалов) – 06:39 (5x5)     1:1 Шестаков (Старков, Солянников) – 24:27 (5x5)     1:2 Завгородний (Шепелев) – 31:29 (5x5)     2:2 Грудинин (Абросимов, Давыдов) – 32:39 (5x5)     3:2 Аймурзин (Калдис, Ильин) – 62:50 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На седьмой минуте первого периода Давид Думбадзе открыл счёт во встрече. На пятой минуте второго периода Аркадий Шестаков восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Дмитрий Завгородний вывел гостей вперёд. Спустя минуту Владимир Грудинин сделал счёт 2:2. В овертайме Данил Аймурзин принёс хозяевам победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с «Ладой» дома 23 ноября. «Адмирал» 22 ноября сыграет в гостях с «Металлургом».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Хоккей
