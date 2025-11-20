«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, одолев дома «Адмирал»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На седьмой минуте первого периода Давид Думбадзе открыл счёт во встрече. На пятой минуте второго периода Аркадий Шестаков восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Дмитрий Завгородний вывел гостей вперёд. Спустя минуту Владимир Грудинин сделал счёт 2:2. В овертайме Данил Аймурзин принёс хозяевам победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с «Ладой» дома 23 ноября. «Адмирал» 22 ноября сыграет в гостях с «Металлургом».