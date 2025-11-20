«Сибирь» прервала 13-матчевую серию поражений, победив московское «Динамо»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

На четвёртой минуте первого периода Алексей Яковлев открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Сергей Артемьев восстановил равенство в счёте. На четвёртой минуте второго периода Иван Чехович вновь вывел гостей вперёд. На 13-й минуте Иван Чехович сделал счёт 3:1, оформив дубль. В конце третьего периода Дилан Сикура и Макс Комтуа сделали счёт 3:3. В серии буллитов лучше оказались гости.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» встретится с «Амуром» дома 24 ноября. «Сибирь» 22 ноября сыграет в гостях с «Сочи».