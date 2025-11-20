Скидки
Динамо М – Сибирь, результат матча 20 ноября 2025 года, счёт 3:3, КХЛ 2025/2026

«Сибирь» прервала 13-матчевую серию поражений, победив московское «Динамо»
В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яковлев (Аланов) – 03:53 (4x5)     1:1 Артемьев (Ожиганов, Пыленков) – 15:13 (5x5)     1:2 Чехович (Гордеев, Ткачёв) – 23:51 (5x5)     1:3 Чехович (Неколенко, Ткачёв) – 32:26 (5x4)     2:3 Сикура (Пыленков, Уил) – 55:46 (5x5)     3:3 Комтуа (Сикура, Пыленков) – 59:57 (6x5)     3:4 Ткачёв – 65:00    

На четвёртой минуте первого периода Алексей Яковлев открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Сергей Артемьев восстановил равенство в счёте. На четвёртой минуте второго периода Иван Чехович вновь вывел гостей вперёд. На 13-й минуте Иван Чехович сделал счёт 3:1, оформив дубль. В конце третьего периода Дилан Сикура и Макс Комтуа сделали счёт 3:3. В серии буллитов лучше оказались гости.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» встретится с «Амуром» дома 24 ноября. «Сибирь» 22 ноября сыграет в гостях с «Сочи».

