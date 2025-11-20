«Миннесота» внесла Владимира Тарасенко в список травмированных

«Миннесота Уайлд» внесла российского нападающего Владимира Тарасенко в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба команды.

33-летний Тарасенко пропустил последние три матча «Миннесоты» в связи с травмой нижней части тела.

В текущем сезоне Тарасенко забросил две шайбы и сделал восемь результативных передач в 18 встречах. Нападающий выступает за «Миннесоту» первый сезон. Ранее в НХЛ он играл за «Детройт Ред Уингз», «Оттаву Сенаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сент-Луис Блюз» и «Флориду Пантерз», с которой выиграл Кубок Стэнли в 2024 году.

«Миннесота» после 21 матча набрала 24 очка и занимает восьмое место в таблице Западной конференции.