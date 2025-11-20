Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Миннесота» внесла Владимира Тарасенко в список травмированных

«Миннесота» внесла Владимира Тарасенко в список травмированных
Комментарии

«Миннесота Уайлд» внесла российского нападающего Владимира Тарасенко в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба команды.

33-летний Тарасенко пропустил последние три матча «Миннесоты» в связи с травмой нижней части тела.

В текущем сезоне Тарасенко забросил две шайбы и сделал восемь результативных передач в 18 встречах. Нападающий выступает за «Миннесоту» первый сезон. Ранее в НХЛ он играл за «Детройт Ред Уингз», «Оттаву Сенаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сент-Луис Блюз» и «Флориду Пантерз», с которой выиграл Кубок Стэнли в 2024 году.

«Миннесота» после 21 матча набрала 24 очка и занимает восьмое место в таблице Западной конференции.

Материалы по теме
«Уступили гораздо больше, чем следовало». The Athletic о переплате по контракту Капризова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android