Торпедо – Спартак, результат матча 20 ноября 2025 года, счёт 4:3 КХЛ 2025/2026

«Торпедо» победило «Спартак» и поднялось на вторую строчку Запада
В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
1:0 Яремчук (Виноградов) – 09:12 (4x5)     2:0 Атанасов (Журавлёв) – 28:13 (5x5)     2:1 Пивчулин (Морозов, Орлов) – 33:01 (5x4)     2:2 Рябов (Кин, Филин) – 38:55 (5x5)     3:2 Конюшков (Шавин, Журавлёв) – 45:22 (5x5)     4:2 Фёдоров (Атанасов) – 47:04 (5x5)     4:3 Морозов (Ярош, Кин) – 51:14 (4x4)    

На 10-й минуте первого периода Александр Яремчук открыл счёт во встрече. На девятой минуте второго периода Василий Атанасов сделал счёт 2:0 в пользу хозяев. На 14-й минуте периода Данил Пивчулин забросил первую шайбу «Спартака» в игре. На 19-й минуте Иван Рябов восстановил равенство в счёте. К середине третьего периода Богдан Конюшков и Виктор Фёдоров сделали счёт 4:2. На 12-й минуте периода Иван Морозов сократил отставание «Спартака» до минимума.

После этой победы «Торпедо» поднялось на вторую строчку Запада

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» встретится с минским «Динамо» дома 28 ноября. «Спартак» также сыграет с белорусским клубом, но 22 ноября.

