«Торпедо» победило «Спартак» и поднялось на вторую строчку Запада

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
На 10-й минуте первого периода Александр Яремчук открыл счёт во встрече. На девятой минуте второго периода Василий Атанасов сделал счёт 2:0 в пользу хозяев. На 14-й минуте периода Данил Пивчулин забросил первую шайбу «Спартака» в игре. На 19-й минуте Иван Рябов восстановил равенство в счёте. К середине третьего периода Богдан Конюшков и Виктор Фёдоров сделали счёт 4:2. На 12-й минуте периода Иван Морозов сократил отставание «Спартака» до минимума.
После этой победы «Торпедо» поднялось на вторую строчку Запада
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» встретится с минским «Динамо» дома 28 ноября. «Спартак» также сыграет с белорусским клубом, но 22 ноября.
- 20 ноября 2025
-
22:05
-
21:57
-
21:55
-
21:28
-
21:12
-
20:47
-
20:38
-
20:29
-
20:25
-
20:21
-
19:54
-
19:47
-
19:39
-
19:31
-
19:21
-
19:12
-
19:02
-
18:45
-
18:28
-
18:10
-
17:52
-
17:37
-
17:18
-
16:55
-
16:51
-
16:33
-
16:16
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
14:56
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:40