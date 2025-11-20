Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Торпедо» победило «Спартак» и поднялось на вторую строчку Запада

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 10-й минуте первого периода Александр Яремчук открыл счёт во встрече. На девятой минуте второго периода Василий Атанасов сделал счёт 2:0 в пользу хозяев. На 14-й минуте периода Данил Пивчулин забросил первую шайбу «Спартака» в игре. На 19-й минуте Иван Рябов восстановил равенство в счёте. К середине третьего периода Богдан Конюшков и Виктор Фёдоров сделали счёт 4:2. На 12-й минуте периода Иван Морозов сократил отставание «Спартака» до минимума.

После этой победы «Торпедо» поднялось на вторую строчку Запада

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» встретится с минским «Динамо» дома 28 ноября. «Спартак» также сыграет с белорусским клубом, но 22 ноября.