Минское «Динамо» на домашнем льду победило ЦСКА, забросив пять шайб
В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Бориков (Шипачёв, Смит) – 21:05 (5x5) 2:0 Энас (Пинчук, Лимож) – 22:25 (5x4) 3:0 Стась (Бориков, Диц) – 26:03 (5x4) 3:1 Бучельников (Нестеров, Зернов) – 29:09 (5x4) 3:2 Абрамов (Гурьянов, Рой) – 44:51 (5x5) 4:2 Пышкайло (Мороз, Диц) – 48:09 (5x5) 5:2 Сотишвили (Хенкель, Стась) – 58:39 (en)
В составе победителей шайбы забросили Егор Бориков, Сэм Энас, Андрей Стась, Никита Пышкайло и Даниил Сотишвили. У ЦСКА голы забили Дмитрий Бучельников и Виталий Абрамов.
Для белорусского клуба эта победа стала второй в нынешнем сезоне КХЛ над армейским клубом. Ранее «Динамо» победило со счётом 2:0.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» встретится с минским «Динамо» дома 28 ноября. «Спартак» также сыграет с белорусским клубом, но 22 ноября.
Комментарии
