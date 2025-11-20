Минское «Динамо» на домашнем льду победило ЦСКА, забросив пять шайб

В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Егор Бориков, Сэм Энас, Андрей Стась, Никита Пышкайло и Даниил Сотишвили. У ЦСКА голы забили Дмитрий Бучельников и Виталий Абрамов.

Для белорусского клуба эта победа стала второй в нынешнем сезоне КХЛ над армейским клубом. Ранее «Динамо» победило со счётом 2:0.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» встретится с минским «Динамо» дома 28 ноября. «Спартак» также сыграет с белорусским клубом, но 22 ноября.