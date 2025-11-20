Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: «Северсталь» — команда для нас не очень удобная

Главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Северстали» (2:3 ОТ).

«Считаю, абсолютно равная игра. В принципе, она так логично и закончилась вничью. У нас были хорошие моменты, у соперника были хорошие моменты. Вратари играли довольно-таки неплохо, подчищали с одной и с другой стороны. Овертайм… Одна, в принципе, не очень хорошая смена, не доработали – соперник нас наказал. До этого мне показалось, мы были должны играть в большинстве в овертайме. А так – ребята молодцы, сражались. Уж на очко-то мы точно наиграли.

А вообще, конечно, «Северсталь» — команда для нас не очень удобная. Такие игры есть, но почему-то всё время удача пока на стороне «Северстали». Пока, по крайней мере, при мне «Адмирал» не может обыграть «Северсталь». Чего-то немного не хватает. Удача отворачивается, где-то немного так… И во Владивостоке была игра – вроде инициативой владели, проиграли 1:4. Немножко неудобный для нас соперник. Я доволен, в принципе, действиями ребят. С перелётами, с переездами. По движению, по работе ребят. Очень качественный, содержательный хоккей показывают», — цитирует Тамбиева пресс-служба «Северстали».