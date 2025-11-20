«Да мы никакие не фавориты». Главный тренер «Северстали» — о победе над «Адмиралом»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о победе над Адмиралом (3:2 ОТ) в Череповце.

— Сегодняшний соперник – организованная команда. Доставили нам очень много хлопот. Была равная игра. В сегодняшнем матче и соперник мог победить, и мы в основное время. Было много моментов, которые создавал соперник. Соответственно, здорово сыграл Скотников. В овертайме мы были удачливее.

— Как вам играется с позиции фаворита? Не давит на команду?

— Да мы никакие не фавориты. Мы играем от игры к игре. Готовимся, очень серьёзно относимся к каждому сопернику. Вы видите, у нас все игры напряжённые.

— Второй тренер подряд говорит, что «Северсталь» неудобная команда. Как вы это прокомментируете?

— Это слова тренеров наших соперников. Если они так считают, значит, это так. Это хорошо.

— Приятно?

— Мы выполняем свою работу. Стараемся играть, стараемся побеждать в каждом матче. Соответственно, готовимся к каждому сопернику. Изучаем его. Значит, мы правильно делаем свою работу.

— Когда будет реализация большинства? Сегодня опять не получилось.

— Потому что здорово играет соперник. Мы же создаем моменты, моменты были и в сегодняшнем матче. Здорово и вратарь сыграл, и игроки. Они пытаются нейтрализовать, блокируют броски.

— У команды три вратаря теперь. По какому принципу вы делите между ними время?

— Это же хорошо, когда есть вратари, они играют. Как мы делим? У нас есть специальный человек, специально обученный. Он распределяет время.