Главная Хоккей Новости

«Да мы никакие не фавориты». Главный тренер «Северстали» — о победе над «Адмиралом»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о победе над Адмиралом (3:2 ОТ) в Череповце.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Думбадзе (Веряев, Подшивалов) – 06:39 (5x5)     1:1 Шестаков (Старков, Солянников) – 24:27 (5x5)     1:2 Завгородний (Шепелев) – 31:29 (5x5)     2:2 Грудинин (Абросимов, Давыдов) – 32:39 (5x5)     3:2 Аймурзин (Калдис, Ильин) – 62:50 (3x3)    

— Сегодняшний соперник – организованная команда. Доставили нам очень много хлопот. Была равная игра. В сегодняшнем матче и соперник мог победить, и мы в основное время. Было много моментов, которые создавал соперник. Соответственно, здорово сыграл Скотников. В овертайме мы были удачливее.

— Как вам играется с позиции фаворита? Не давит на команду?
— Да мы никакие не фавориты. Мы играем от игры к игре. Готовимся, очень серьёзно относимся к каждому сопернику. Вы видите, у нас все игры напряжённые.

— Второй тренер подряд говорит, что «Северсталь» неудобная команда. Как вы это прокомментируете?
— Это слова тренеров наших соперников. Если они так считают, значит, это так. Это хорошо.

— Приятно?
— Мы выполняем свою работу. Стараемся играть, стараемся побеждать в каждом матче. Соответственно, готовимся к каждому сопернику. Изучаем его. Значит, мы правильно делаем свою работу.

— Когда будет реализация большинства? Сегодня опять не получилось.
— Потому что здорово играет соперник. Мы же создаем моменты, моменты были и в сегодняшнем матче. Здорово и вратарь сыграл, и игроки. Они пытаются нейтрализовать, блокируют броски.

— У команды три вратаря теперь. По какому принципу вы делите между ними время?
— Это же хорошо, когда есть вратари, они играют. Как мы делим? У нас есть специальный человек, специально обученный. Он распределяет время, — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».

Новости. Хоккей
