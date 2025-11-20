Тренер «Сибири» прокомментировал окончание 13-матчевой серии поражений

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков после победы над московским «Динамо» (4:3 Б) прокомментировал окончание 13-матчевой серии поражений новосибирского клуба.

— Очень именитый соперник, тем более на своей площадке, плюс произошла смена тренера, а никто не знает, как она может отразиться. Готовились к тяжёлой игре, а у нас сейчас лёгких игр вообще не бывает. Понятно, в первом периоде было приличное наложение, когда нас две минуты из зоны не выпускали. Ребята терпели, выполняли установку, терпеливо работали и ждали своего момента. Что могу отметить по нашей команде – это, конечно, заблокированные броски. Отсюда и идут победы. 32 заблокированных броска.

– Многие усмотрели определённый символизм, что удалось прервать столь неудачную серию именно на этой арене, где в прошлом вы одерживали знаковые победы. Вы сами видите тут какой-то символизм?

– Положительные эмоции были и после проигранного домашнего матча с «Динамо». Это был первый матч на таком уровне, опять же, с «Динамо». Но сейчас все мысли только о нашей команде, потому что времена у нас не очень простые. Надо выбираться, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.