Тренер «Сибири» объяснил, почему команда вышла на матч с «Динамо» без единого легионера
Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков после победы над московским «Динамо» (4:3 Б) объяснил, почему команда вышла на матч без единого легионера.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яковлев (Аланов) – 03:53 (4x5) 1:1 Артемьев (Ожиганов, Пыленков) – 15:13 (5x5) 1:2 Чехович (Гордеев, Ткачёв) – 23:51 (5x5) 1:3 Чехович (Неколенко, Ткачёв) – 32:26 (5x4) 2:3 Сикура (Пыленков, Уил) – 55:46 (5x5) 3:3 Комтуа (Сикура, Пыленков) – 59:57 (6x5) 3:4 Ткачёв – 65:00
– Сегодня «Сибирь» вышла на матч без единого легионера – так совпало или это был полностью осознанный ход?
– Да нет. Это вот вы подметили. Так сложилось. У Уилсона небольшая травма, Приски скоро будет выходить. Ну а Фэрренс… Это жизнь. Мы пока им недовольны, легионер должен играть более уверенно, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» встретится с «Амуром» дома 24 ноября. «Сибирь» 22 ноября сыграет в гостях с «Сочи».
