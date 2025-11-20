Тренер «Сибири» объяснил, почему команда вышла на матч с «Динамо» без единого легионера

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков после победы над московским «Динамо» (4:3 Б) объяснил, почему команда вышла на матч без единого легионера.

– Сегодня «Сибирь» вышла на матч без единого легионера – так совпало или это был полностью осознанный ход?

– Да нет. Это вот вы подметили. Так сложилось. У Уилсона небольшая травма, Приски скоро будет выходить. Ну а Фэрренс… Это жизнь. Мы пока им недовольны, легионер должен играть более уверенно, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» встретится с «Амуром» дома 24 ноября. «Сибирь» 22 ноября сыграет в гостях с «Сочи».