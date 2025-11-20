Скидки
В «Сибири» рассказали, когда новый голкипер получит шанс провести первый матч в системе

В «Сибири» рассказали, когда новый голкипер получит шанс провести первый матч в системе
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков после победы над московским «Динамо» (4:3 Б) рассказал, когда новый голкипер Константин Волков сможет провести первую игру в системе новосибирского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яковлев (Аланов) – 03:53 (4x5)     1:1 Артемьев (Ожиганов, Пыленков) – 15:13 (5x5)     1:2 Чехович (Гордеев, Ткачёв) – 23:51 (5x5)     1:3 Чехович (Неколенко, Ткачёв) – 32:26 (5x4)     2:3 Сикура (Пыленков, Уил) – 55:46 (5x5)     3:3 Комтуа (Сикура, Пыленков) – 59:57 (6x5)     3:4 Ткачёв – 65:00    

– Есть ли понимание, когда увидим в деле Константина Волкова? Красоткин играет сейчас практически без отдыха, Кокаулин совсем редко его подменяет. Когда Волков наберёт форму?
– Мы разговаривали про это и сегодня утром. Да, мы думаем об этом, потому что ему нужно дать игровую практику. Может быть, мы отправим его и в Высшую лигу, но надо поговорить с нашим партнёром – согласятся ли они. Конечно, и ему надо сыграть, и Антону надо отдохнуть. Но сейчас будем принимать совместное решение, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

