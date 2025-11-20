В «Сибири» рассказали, когда новый голкипер получит шанс провести первый матч в системе

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков после победы над московским «Динамо» (4:3 Б) рассказал, когда новый голкипер Константин Волков сможет провести первую игру в системе новосибирского клуба.

– Есть ли понимание, когда увидим в деле Константина Волкова? Красоткин играет сейчас практически без отдыха, Кокаулин совсем редко его подменяет. Когда Волков наберёт форму?

– Мы разговаривали про это и сегодня утром. Да, мы думаем об этом, потому что ему нужно дать игровую практику. Может быть, мы отправим его и в Высшую лигу, но надо поговорить с нашим партнёром – согласятся ли они. Конечно, и ему надо сыграть, и Антону надо отдохнуть. Но сейчас будем принимать совместное решение, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.