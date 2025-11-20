Люзенков — о новичке «Сибири»: он опустился на дно, и мы на дне. У нас одинаковая ситуация

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков после победы над московским «Динамо» (4:3 Б) рассказал о двух новичках клуба: защитнике Егоре Зайцеве и форварде Ильи Федотове.

– Сегодня «Сибирь» представила двух новичков – защитника Зайцева и форварда Федотова. Понятно, вам нужно обновлять состав, но по обоим есть определённый скепсис. Егор слишком давно не играл, а про Илью много говорят, что он обладает очень плохим характером, который помешал ему уже во многих командах. Разговаривали ли вы с ним лично, как можете оценить эти трансферы?

– Давайте про Зайцева тогда пока отложим. Скажу, что парень поиграл в КХЛ. Но сейчас нужно привести его в кондиции.

По Федотову: да, я с ним говорил. Много отзывов по нему и таких не самых лестных. Это талантливый парень, который опустился на дно. И мы сейчас находимся на дне (смеётся). У нас с ним одинаковая ситуация. И у него последний шанс, и у нас. Если он переосмыслит свою работу и своё отношение к хоккею, тогда нам по пути, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.