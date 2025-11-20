Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Люзенков — о новичке «Сибири»: он опустился на дно, и мы на дне. У нас одинаковая ситуация

Люзенков — о новичке «Сибири»: он опустился на дно, и мы на дне. У нас одинаковая ситуация
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков после победы над московским «Динамо» (4:3 Б) рассказал о двух новичках клуба: защитнике Егоре Зайцеве и форварде Ильи Федотове.

– Сегодня «Сибирь» представила двух новичков – защитника Зайцева и форварда Федотова. Понятно, вам нужно обновлять состав, но по обоим есть определённый скепсис. Егор слишком давно не играл, а про Илью много говорят, что он обладает очень плохим характером, который помешал ему уже во многих командах. Разговаривали ли вы с ним лично, как можете оценить эти трансферы?
– Давайте про Зайцева тогда пока отложим. Скажу, что парень поиграл в КХЛ. Но сейчас нужно привести его в кондиции.

По Федотову: да, я с ним говорил. Много отзывов по нему и таких не самых лестных. Это талантливый парень, который опустился на дно. И мы сейчас находимся на дне (смеётся). У нас с ним одинаковая ситуация. И у него последний шанс, и у нас. Если он переосмыслит свою работу и своё отношение к хоккею, тогда нам по пути, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
В «Сибири» рассказали, когда новый голкипер получит шанс провести первый матч в системе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android