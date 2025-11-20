Тренер «Динамо» — о поражении: «Сибирь» вышла умирать. Будем иначе настраивать команду

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение от «Сибири» (3:4 Б).

— Сегодня «Сибирь» вышла после 13-матчевой серии поражений… Они приехали умирать. И я хотел бы поблагодарить их за хорошую и достойную игру. Они заблокировали 32 броска. Мы нанесли 39 в створ. Здорово сыграл их вратарь. Очень сложно отыгрывать дефицит в два гола, нам пришлось делать это второй раз подряд. Поэтому такой результат. Молодцы, что отыгрались, но будем разбираться и делать выводы.

– Вы привели статистику бросков – по ней вроде бы всё не так плохо, но мне показалось, что второй матч подряд «Динамо» играет вспышками. Команда выпадает из игры минут на 25-30, потом резко и мощно включается, пытаясь всё исправить. Есть ли у вас объяснение, почему такие перепады происходят внутри одного матча?

– Пока нет объяснения. Сложно сказать. Ребята стараются, но вторую игру подряд мы без эмоций. Приходится их доставать из них к третьему периоду. Будем надеяться, что это такое временное явление. Значит, будем настраивать их иначе на следующий матч, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.