П. Воробьёв: Ротенберг выигрывал Кубок Континента, но он хочет большего

Заслуженный тренер России Петр Воробьёв считает, что Роман Ротенберг может проявить себя в любом клубе КХЛ.

«Я работал с Романом в СКА, мы занимались системой развития игроков. Заложили хорошую основу, как мы видим, сейчас очень много ребят выступают на ведущих позициях среди тех, кто тогда начинал. Я внимательно слежу за его тренерской карьерой. Он выигрывал Кубок Континента. Это хорошее достижение, выиграть регулярный чемпионат очень непросто. Но, уверен, это совсем не то, на чем Роман остановится. Наверняка он хочет большего.

И правильно, он амбициозный человек, а хороший тренер как раз должен быть таким. Придет ли он в «Динамо»? А почему бы и нет? По крайней мере, я считаю, что это было бы очень хорошим и правильным шагом. У «Динамо» хорошая школа, много воспитанников, если говорить о составе, то есть хорошие исполнители, сильные иностранцы. И, самое главное, отличное большинство, которое играет важнейшую роль в решающих играх. Дело за руководством «Динамо», но я считаю, что именно такой специалист может не только как следует встряхнуть команду, но и наладить всю вертикаль, как это было в Санкт-Петербурге. Считаю, при определённых раскладах и полномочиях он сумел бы проявить себя в любом клубе КХЛ», — сказал Воробьёв «Чемпионату».