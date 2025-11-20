Скидки
Вячеслав Козлов высказался об игре форварда «Динамо», в активе которого 0 очков в сезоне

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов после поражения от «Сибири» (3:4 Б) высказался об игре форварда Артёма Чернова, в активе которого ноль очков в сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яковлев (Аланов) – 03:53 (4x5)     1:1 Артемьев (Ожиганов, Пыленков) – 15:13 (5x5)     1:2 Чехович (Гордеев, Ткачёв) – 23:51 (5x5)     1:3 Чехович (Неколенко, Ткачёв) – 32:26 (5x4)     2:3 Сикура (Пыленков, Уил) – 55:46 (5x5)     3:3 Комтуа (Сикура, Пыленков) – 59:57 (6x5)     3:4 Ткачёв – 65:00    

– Понятно, что у «Динамо» нет очереди из запасных, очень ограниченная лавка, но вопрос про Артёма Чернова: 19 матчей в сезоне, ноль очков, отрицательный показатель полезности. Нет ли у вас мысли как-то встряхнуть игрока? Может, стоит его отправить в ВХЛ, где бы он получил совсем иную игровую роль, и мог бы набрать уверенность, которую он явно утратил?
– Да, мы думали про это, но пока нет такой возможности. Сегодня не играл Пакетт, и Артемьев провёл первый матч в качестве центрального. Он молодец, что забил. А Чернова мы держим только потому, что он может сыграть и в центре, и на краю, если кто-то будет проваливаться.

Что касается того, что у него вот такая результативность, то вчера я ним разговаривал. Мы стараемся его поддержать и найти какое-то решение. Если будет такая возможность, мы с удовольствием его отправим в ВХЛ, чтобы он набрался уверенности, побольше там поиграв. Пока его игровое время не такое большое.

– В клубе ВХЛ есть несколько игроков на двусторонних контрактах, вызов которых в основу не станет большим ударом для потолка зарплат. Можно без фамилий, но есть ли там кандидаты на усиление состава, или вы не видите в них потенциала?
– Думаю, что если у нас ещё будут травмы, то, конечно, мы обратимся к этим ребятам. Пока у нас нет такой необходимости, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

