Главная Хоккей Новости

«Тяжело такие матчи комментировать». Тренер ЦСКА Никитин о поражении от минского «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о гостевом поражении от минского «Динамо» (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Бориков (Шипачёв, Смит) – 21:05 (5x5)     2:0 Энас (Пинчук, Лимож) – 22:25 (5x4)     3:0 Стась (Бориков, Диц) – 26:03 (5x4)     3:1 Бучельников (Нестеров, Зернов) – 29:09 (5x4)     3:2 Абрамов (Гурьянов, Рой) – 44:51 (5x5)     4:2 Пышкайло (Мороз, Диц) – 48:09 (5x5)     5:2 Сотишвили (Хенкель, Стась) – 58:39 (en)    

— «Динамо» с победой. Тяжело, конечно, такие матчи комментировать. Наверное, мастерство сказалось, опыт командный. После хорошего первого периода начало второго было невнятным. Это повлияло на исход матча.

— Что конкретно не получилось в начале второго периода? И объясните решение по смене голкипера.
— Что не получилось? Пропустили. Дали Димке возможность перезагрузиться, Саня вышел играть. Здесь нужно было команду встряхивать. В принципе, получилось, команда правильно среагировала, и мы в третьем периоде имели шансы, но, к сожалению, есть нюансы, которые нам не дают доделывать дело.

— В третьем периоде ЦСКА в три раза перебросал «Динамо», при этом у Минска много блокированных бросков. Что больше сыграло — самоотверженность соперника или самим чего-то не хватило?
— Гола не хватило, чтобы шайба залетела в сетку. Естественно, команда соперника играла самоотверженно, и вратарь неплохо сыграл, — цитирует Никитина пресс-служба ЦСКА.

