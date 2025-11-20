В московском «Динамо» рассказали, когда в команде могут появиться новые игроки

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов после поражения от «Сибири» (3:4 Б) ответил на вопрос, когда в команде могут появиться новые игроки.

– На прошлой пресс-конференции вы говорили про необходимость усиления двух позиций в составе. Есть ли понимание, когда могут появиться новички?

– Как только будет такая возможность и когда появятся игроки. Рынок сейчас не такой обильный. Руководство пытается как-то где-то кого-то найти, но временные рамки сейчас мы не можем сказать. Думаю, что до дедлайна кто-то появится, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.