Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей КХЛ на 20 ноября 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 20 ноября 2025 года
Комментарии

Сегодня, 20 ноября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 20 ноября 2025 года:

«Автомобилист» – «Металлург» — 4:5;
«Трактор» – «Амур» — 4:6;
«Северсталь» – «Адмирал» — 3:2 ОТ;
«Торпедо» – «Спартак» — 4:3;
«Динамо» Мн – ЦСКА — 5:2;
«Динамо» М – «Сибирь» — 3:4 Б.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 41 очком после 29 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 46 очков после 29 игр.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
«Трактор» пропустил шесть от «Амура»! Канадский вратарь Челябинска – просто ужас
«Трактор» пропустил шесть от «Амура»! Канадский вратарь Челябинска – просто ужас
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android