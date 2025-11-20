Результаты матчей КХЛ на 20 ноября 2025 года

Сегодня, 20 ноября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 20 ноября 2025 года:

«Автомобилист» – «Металлург» — 4:5;

«Трактор» – «Амур» — 4:6;

«Северсталь» – «Адмирал» — 3:2 ОТ;

«Торпедо» – «Спартак» — 4:3;

«Динамо» Мн – ЦСКА — 5:2;

«Динамо» М – «Сибирь» — 3:4 Б.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 41 очком после 29 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 46 очков после 29 игр.