Хоккей

Сергеев: в первые два периода надо играть, а не в третьем. Так было и в прошлой игре

Сергеев: в первые два периода надо играть, а не в третьем. Так было и в прошлой игре
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев высказался о поражении от «Сибири» (3:4 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яковлев (Аланов) – 03:53 (4x5)     1:1 Артемьев (Ожиганов, Пыленков) – 15:13 (5x5)     1:2 Чехович (Гордеев, Ткачёв) – 23:51 (5x5)     1:3 Чехович (Неколенко, Ткачёв) – 32:26 (5x4)     2:3 Сикура (Пыленков, Уил) – 55:46 (5x5)     3:3 Комтуа (Сикура, Пыленков) – 59:57 (6x5)     3:4 Ткачёв – 65:00    

«Пропущенный гол в большинстве – это очень плохой импульс. Примерно та же история, что была и со «Спартаком». Да и вся игра получилась практически зеркальная. Конечно, нельзя так начинать.

Во втором периоде было много потерь в средней зоне. Безобразно играли, честно говоря. В третьем периоде всё было логично. Команда, которая ведёт, будет сидеть в обороне, отбрасываться и отдавать шайбу.

Мы и со «Спартаком» хорошо сыграли в третьем периоде и много владели шайбой. Только это ни о чём не говорит. Играть надо было в первые два периода, а не в третьем. Как и в прошлой игре», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

