Сергеев: в первые два периода надо играть, а не в третьем. Так было и в прошлой игре

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев высказался о поражении от «Сибири» (3:4 Б).

«Пропущенный гол в большинстве – это очень плохой импульс. Примерно та же история, что была и со «Спартаком». Да и вся игра получилась практически зеркальная. Конечно, нельзя так начинать.

Во втором периоде было много потерь в средней зоне. Безобразно играли, честно говоря. В третьем периоде всё было логично. Команда, которая ведёт, будет сидеть в обороне, отбрасываться и отдавать шайбу.

Мы и со «Спартаком» хорошо сыграли в третьем периоде и много владели шайбой. Только это ни о чём не говорит. Играть надо было в первые два периода, а не в третьем. Как и в прошлой игре», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.