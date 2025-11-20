Сергеев: в первые два периода надо играть, а не в третьем. Так было и в прошлой игре
Поделиться
Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев высказался о поражении от «Сибири» (3:4 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яковлев (Аланов) – 03:53 (4x5) 1:1 Артемьев (Ожиганов, Пыленков) – 15:13 (5x5) 1:2 Чехович (Гордеев, Ткачёв) – 23:51 (5x5) 1:3 Чехович (Неколенко, Ткачёв) – 32:26 (5x4) 2:3 Сикура (Пыленков, Уил) – 55:46 (5x5) 3:3 Комтуа (Сикура, Пыленков) – 59:57 (6x5) 3:4 Ткачёв – 65:00
«Пропущенный гол в большинстве – это очень плохой импульс. Примерно та же история, что была и со «Спартаком». Да и вся игра получилась практически зеркальная. Конечно, нельзя так начинать.
Во втором периоде было много потерь в средней зоне. Безобразно играли, честно говоря. В третьем периоде всё было логично. Команда, которая ведёт, будет сидеть в обороне, отбрасываться и отдавать шайбу.
Мы и со «Спартаком» хорошо сыграли в третьем периоде и много владели шайбой. Только это ни о чём не говорит. Играть надо было в первые два периода, а не в третьем. Как и в прошлой игре», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Комментарии
- 20 ноября 2025
-
23:40
-
23:36
-
23:30
-
23:29
-
23:19
-
23:13
-
23:05
-
23:01
-
22:57
-
22:49
-
22:45
-
22:42
-
22:36
-
22:21
-
22:05
-
21:57
-
21:55
-
21:28
-
21:12
-
20:47
-
20:38
-
20:29
-
20:25
-
20:21
-
19:54
-
19:47
-
19:39
-
19:31
-
19:21
-
19:12
-
19:02
-
18:45
-
18:28
-
18:10
-
17:52