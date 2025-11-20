Скидки
Главная Хоккей Новости

Критиковавший календарь КХЛ игрок «Динамо» признал, что пауза сейчас необходима команде

Критиковавший календарь КХЛ игрок «Динамо» признал, что пауза сейчас необходима команде
Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев после поражения от «Сибири» (3:4 Б) признал, что сейчас необходима пауза команде.

– При этом снова удалось отыграться на последних секундах, а так недавно было и с «Ладой». У вас всегда есть уверенность, что можете спасти любой матч?
– Никогда не уверен, что можно так каждый раз отыгрываться. Но то, что мы это делаем, идёт в плюс. Это хорошо. Но объективно – что со «Спартаком», что сегодня – удача была на стороне соперника. А мы не заслуживали победы.

– Понятно, сейчас все пишут про негативный эмоциональный фон в команде после отставки Кудашова.
– Да.

– Насколько удалось переключиться на поддержку Козлова, который сейчас тоже оказался в сложной ситуации?
– Лучшая таблетка – это время. Чем быстрее, тем лучше.

– Ты часто и довольно очень жёстко критиковал календарь КХЛ за его неритмичность, потому что это не хорошая ситуация для спортсмена.
– Да.

– Но согласен с тем, что вот сейчас возникшая небольшая пауза перед следующим матчем может пойти на пользу команде в сложившейся ситуации, чтобы она могла понять, как ей вообще теперь жить дальше?
– Думаю, что да (смеётся). Наверное, это единственный плюс вот в таком календаре, что сейчас пауза, — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новости. Хоккей
