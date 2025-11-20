Критиковавший календарь КХЛ игрок «Динамо» признал, что пауза сейчас необходима команде

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев после поражения от «Сибири» (3:4 Б) признал, что сейчас необходима пауза команде.

– При этом снова удалось отыграться на последних секундах, а так недавно было и с «Ладой». У вас всегда есть уверенность, что можете спасти любой матч?

– Никогда не уверен, что можно так каждый раз отыгрываться. Но то, что мы это делаем, идёт в плюс. Это хорошо. Но объективно – что со «Спартаком», что сегодня – удача была на стороне соперника. А мы не заслуживали победы.

– Понятно, сейчас все пишут про негативный эмоциональный фон в команде после отставки Кудашова.

– Да.

– Насколько удалось переключиться на поддержку Козлова, который сейчас тоже оказался в сложной ситуации?

– Лучшая таблетка – это время. Чем быстрее, тем лучше.

– Ты часто и довольно очень жёстко критиковал календарь КХЛ за его неритмичность, потому что это не хорошая ситуация для спортсмена.

– Да.

– Но согласен с тем, что вот сейчас возникшая небольшая пауза перед следующим матчем может пойти на пользу команде в сложившейся ситуации, чтобы она могла понять, как ей вообще теперь жить дальше?

– Думаю, что да (смеётся). Наверное, это единственный плюс вот в таком календаре, что сейчас пауза, — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.