Результаты матчей ВХЛ на 20 ноября 2025 года

Сегодня, 20 ноября, прошли четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 20 ноября 2025 года:

«Сокол» – «Нефтяник» — 2:10;

«Тамбов» – «Рязань-ВДВ» — 2:5;

«Ростов» – «Дизель» — 0:5;

«Буран» – «Кристалл» — 5:4 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 42 очка в 26 матчах. Второе место занимает «Металлург» с 41 очком после 26 встреч. Тройку замыкает «Магнитка» (38 очков в 28 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.