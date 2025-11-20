Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 20 ноября 2025 года

Сегодня, 20 ноября, прошли пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 20 ноября 2025 года:

«Чайка» – «Кузнецкие Медведи» — 3:4 Б;

«Мамонты Югры» – МХК «Молот» — 3:2 Б;

«Снежные Барсы» – «Реактор» — 1:7;

«Ирбис» – «Омские Ястребы» — 4:2;

«СКА-1946» – «Динамо-Шинник» — 5:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 41 очком после 23 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 37 очков после 25 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.