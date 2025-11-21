Фанаты «Сибири» просили «огня», Ткачёв праздновал победный буллит. Фото поражения «Динамо»

20 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Динамо» принимало «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3 Б.

Лучшие кадры матча «Динамо» — «Сибирь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. На гол Алексея Яковлева ответил динамовец Сергей Артемьев. После перерыва Иван Чехович оформил дубль и вывел гостей вперёд. В концовке третьего периода хозяевам удалось забросить две шайбы и перевести игру в овертайм. Отличились Дилан Сикура и Макс Комтуа. В серии буллитов точнее оказались гости.