Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фанаты «Сибири» просили «огня», Ткачёв праздновал победный буллит. Фото поражения «Динамо»

Фанаты «Сибири» просили «огня», Ткачёв праздновал победный буллит. Фото поражения «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

20 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Динамо» принимало «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3 Б.

Лучшие кадры матча «Динамо» — «Сибирь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. На гол Алексея Яковлева ответил динамовец Сергей Артемьев. После перерыва Иван Чехович оформил дубль и вывел гостей вперёд. В концовке третьего периода хозяевам удалось забросить две шайбы и перевести игру в овертайм. Отличились Дилан Сикура и Макс Комтуа. В серии буллитов точнее оказались гости.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android