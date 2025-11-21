Скидки
Карбери назвал игрока «Вашингтона», проводящего лучшие игры в текущем сезоне

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре и прогрессе 20-летнего нападающего Райана Леонарда в сезоне-2025/2026.

«Последние несколько матчей — его лучшие игры в сезоне на сегодня. Видно, что ему стало гораздо комфортнее. Он действует увереннее. Мелкие нюансы игры на этом уровне, ожидания, лёгкие хитрости и мелкие детали — это теперь для него что‑то второе, о чём не нужно думать. Теперь он может просто выходить и играть. Он понимает, что находится в нужной зоне, делает те игровые действия, которые нужны с учётом времени, счёта и ситуации. И тогда вы по‑настоящему видите, как проявляются его навыки и элитный талант», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету Леонарда 10 (5+5) очков в 20 матчах. В последнем матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:4) Леонард оформил дубль.

Вице-капитан «Вашингтона» Уилсон дважды забил в пустые ворота «Эдмонтона» в концовке игры

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

