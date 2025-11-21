Форвард «Вашингтона» Макмайкл рассказал о ключевых аспектах игры с Овечкиным и Строумом

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл высказался об игре в звене с другими нападающими столичной команды — Диланом Строумом и Александром Овечкиным.

«Думаю, положительный момент этой команды — то, сколько у нас парней, которые могут перемещаться вверх и вниз по составу и выполнять разные роли. В последнее время это заметно. Для меня лично играть со Строумом и Овечкиным — огромное удовольствие: очевидно, что это два элитных игрока лиги. Для меня главное — вписаться в комбинации, находить те маленькие разрывы, где я могу помочь, подбирать шайбы и отдавать их им», — приводит слова Макмайкла официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету Макмайкла 10 (2+8) очков в 20 матчах. В последнем матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:4) Макмайкл отметился хет-триком из ассистов.

