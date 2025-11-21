Александр Овечкин забросил 905-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 905-ю шайбу в регулярных сезонах НХЛ за карьеру. Форвард отличился в выездном матче с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада), открыв счёт в игре на первой минуте, реализовав численное большинство.

Ассистировал на шайбу Овечкину Дилан Строум.

Этот гол стал для капитана «Вашингтон Кэпиталз» 982-м в карьере НХЛ с учётом плей-офф и 905-м в регулярках. Всего же в нынешнем сезоне в активе российского хоккеиста восемь голов и девять результативных передач в 21 матче соревнования.