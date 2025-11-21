Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Хоккей

Овечкин сократил до двух матчей отставание от Айзермана по числу проведённых игр в НХЛ

Овечкин сократил до двух матчей отставание от Айзермана по числу проведённых игр в НХЛ
Аудио-версия:
40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр». Таким образом, Овечкин проводит свой 1512-й матч в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Перерыв
1 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум) – 01:00 (pp)     1:1 Галлахер (Добсон, Демидов) – 15:47 (pp)    

В истории североамериканской лиги Овечкин всё ещё занимает чистое 24-е место по количеству сыгранных матчей и теперь отстаёт на четыре игры от Стива Айзермана (1514 матчей, 23-я строчка). На 22-й и 21-й строчках рейтинга находятся выступающий за «Колорадо Эвеланш» защитник Брент Бёрнс и завершивший карьеру нападающий Мэтт Каллен. У обоих по 1516 матчей.

Рекордсменом НХЛ по числу матчей в регулярных сезонах НХЛ является Патрик Марло — 1779.

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу хозяев льда.

Овечкин забросил 982-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 34 голов

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

