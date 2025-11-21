Скидки
Александр Овечкин забросил 982-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 34 голов

Александр Овечкин забросил 982-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 34 голов
40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты на льду «Белл-центра» в канадском Монреале. Этот гол стал для капитана «столичных» 982-м в карьере НХЛ с учётом плей-офф.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Перерыв
1 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум) – 01:00 (pp)     1:1 Галлахер (Добсон, Демидов) – 15:47 (pp)    

На счету Александра Овечкина теперь 905 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 982 шайба в НХЛ.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 35 шайб.

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу столичной команды.

