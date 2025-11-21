Видео 905-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». Встреча проходит в эти минуты на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада). 40-летний форвард открыл счёт в матче, отличившись на первой минуте игры, реализовав численное большинство.

Этот гол стал для капитана «Вашингтон Кэпиталз» 982-м в карьере НХЛ с учётом плей-офф и 905-м в регулярках. Всего же в нынешнем сезоне в активе российского хоккеиста восемь голов и девять результативных передач в 21 матче соревнования.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.





На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу столичной команды.